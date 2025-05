Vanoli Cremona, trovato un nuovo socio e confermato coach Brotto

Stando a quanto riportato da La Provincia, il presidente Aldo Vanoli avrebbe individuato un nuovo socio adatto a sostenere l'attuale dirigenza lombarda nella gestione del club: l'iscrizione alla prossima LBA Serie A non dovrebbe essere a rischio, così come la permanenza della squadra a Cremona. Dato per assodato il mantenimento del titolo sportivo, lo stesso dovrebbe valere anche per la guida tecnica: Pierluigi Brotto, ex assistente di Demis Cavina e subentrato al coach esonerato a stagione in corso, dovrebbe iniziare come head coach la stagione 2025/26.