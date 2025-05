Reggio Emilia, per il mercato italiani si pensa a un ex Virtus

Stando a quanto descritto dalla Gazzetta di Reggio, il nuovo DS Marco Sambugaro potrebbe vivere una prima sessione estiva al comando delle operazioni di entrata e uscita della UNAHOTELS di grandi cambiamenti nel reparto italiani. Con Chillo e Grant in partenza - capitan Vitali dovrebbe restare, così come è certa la permanenza di Uglietti -, il primo nome sulla lista è Riccardo Visconti: il 2023/24 del torinese si è diviso tra Virtus Bologna e Coviran Granada (9.6 punti e 2.8 rimbalzi in poco più di 18' di media nelle 9 gare in Spagna). Per Visconti sarebbe la 5° esperienza in Serie A in carriera (Venezia, Brindisi, Pesaro e Virtus le altre 4).