Trapani, Repesa: "Un momento straordinario per la nostra città"

Jasmin Repesa, coach di Trapani Shark, lancia così la serie di semifinale con Pallacanestro Brescia: "Un periodo molto importante, cominciano queste semifinali. Un momento straordinario per la nostra città, il club e il nostro popolo. Stiamo facendo di tutto per rispondere alla grande. Brescia la conosciamo, come loro conoscono noi. Giochiamo contro una squadra dove ci sono tre giocatori di grande esperienza, con una creatività di gioco di altissimo livello da vicino e lontano dal canestro. Un gruppo di giocatori atletici, fisici. Sicuramente una squadra fatta bene che ha giocato molto bene. La loro base caratteristica è simile alla nostra, sono secondi per punti realizzati dietro di noi. Ma una caratteristica veramente importante per loro è l’esperienza, riescono a subire più falli di tutti. Questa è una cosa alla quale stare attenti. Sicuramente è un periodo emotivo, siamo una squadra che gioca con intensità e energia ma allo stesso tempo dobbiamo giocare con la testa senza fare cose stupidi e cercando di giocare una partita solida per 40 minuti. La prima partita ai playoff è critica, la prima partita di una serie come quella di domani è da vedere. Noi aspettiamo questa partita nel modo giusto, preparati veramente bene. Tranquilli. Ma sicuramente c’è questo nervosismo positivo nel fare il meglio possibile. Sono positivo, abbiamo avuto un lungo periodo per prepararci e toccare tutte le cose che ci aspettiamo durante questa serie".