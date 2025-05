A2, Gara-3 di Forlì-Rimini si giocherà a porte chiuse

Così è riportato nel comunicato rilasciato dalla società romagnola: "La Pallacanestro Forlì 2.015 comunica che le autorità competenti hanno disposto lo svolgimento a porte chiuse di Gara 3 Unieuro Forlì - RBR Rimini di semifinale playoff. Nessun tifoso sarà pertanto ammesso all'Unieuro Arena venerdì sera 30 maggio. Per quanti, in fase di prelazione, avessero già acquistato il biglietto, seguirà apposita comunicazione di biglietteria". La semifinale di playoff di A2 vede Rimini avanti 2-0 dopo le prime gare disputate in riviera.