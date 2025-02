Spettacolo in campo e fuori: Torino si diverte per le finali di eBasket

Francesco Corso “VillThe1”, 31 anni, di Sezze (Latina), ma che adesso vive a Padova, è il campione d’Italia di 1V1 del FIP eBasket Tour 2025.

A Torino, nell’ambito delle Final Eight Frecciarossa ha battuto 2-1 (50-60, 56-54, 57-45) Davide Artoni “Arto TRVP” alla fine di una serie sicuramente combattuta, che all’aspetto tecnico ha unito quello mentale. Una finale spettacolare, combattuta, in tre gare, ma che in realtà sono state una sola per intensità e continuità. In tutte e tre Francesco “VillThe1” Corso ha fatto da lepre, è andato subito in vantaggio e poi ha subito il ritorno di Davide “Arto TRVP” Artoni e ne ha costantemente sentito il fiato sul collo. In Gara 1 ha subito la spinta e l’intensità del gioco di Davide, 26 anni di Reggio Emilia, in Gara 2 e Gara 3 è riuscito a respingerlo e a far valere al meglio il proprio “game plan”, il piano di gioco: “Avere 31 anni in mezzo a tanti meravigliosi avversari teenager, vuol dire saper gestire i momenti di tensione e le difficoltà. L’esperienza deve poter contare qualcosa, o no?” afferma sorridendo a fine gara.