Reggio Emilia torna nel 1974: un party di Natale mai visto

Una serata diversa dalle altre, una vera e propria festa a tema per concludere nel modo migliore le celebrazioni dei 50 anni dalla fondazione del Club. Nella serata di ieri da “Ruote da Sogno” si è svolta la cena degli auguri di Natale di Pallacanestro Reggiana; un evento dove, per una notte, gli oltre 300 invitati hanno messo da parte gli abiti formali e hanno fatto un salto indietro nel tempo, tornando agli anni ’70, più precisamente in quel 1974 nel quale è nata la società biancorossa.