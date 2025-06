Fenerbahce campione di Turchia e saluta Guduric: "Sempre uno di noi"

Grazie anche ai 12 punti del serbo in gara5, i gialloblu di Nik Melli e dell'inatteso MVP delle finali Khem Birch superano il Besiktas (84-68 nella sfida per il 4-1 conclusivo) e hanno potuto annunciare ufficialmente sia la partenza di Maurizio Gherardini (per il GM, ora la presidenza di Legabasket) e Marko Guduric, in procinto di firmare con Milano: "Sarai sempre parte della famiglia del Fenerbahce, sarai sempre uno di noi", la didascalia del post dedicato dai turchi al 30enne cresciuto nella Stella Rossa.