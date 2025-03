Treviso, pres. Fabbrini: "Playoff? Sarebbe un miracolo"

All'interno di una lunga concessa al Gazzettino (ed. Treviso), il presidente del consorzio Treviso Basket Marco Fabbrini ha parlato in previsione della sfida del prossimo turno contro l'EA7 Emporio Armani Milano (domenica 9, ore 17.30): "La prossima partita a Milano sarà molto complicata, giocando contro una squadra di Eurolega. Siamo nettamente sfavoriti, però mai dire mai. Chissà che lo schiaffone preso domenica scorsa, almeno, non sia salutare. Sassari, Varese e Cremona? Saranno 3 partite fondamentali: almeno 2 sono da vincere. Sono match alla nostra portata, mentre quelli successivi sono più impegnativi. Di certo, bisognerà andare in campo in modo diverso da quanto visto a Trieste. Colgo l'occasione per chiedere scusa, da parte mia e della società, a tutti i tifosi, in particolare a coloro che sono andati a Trieste, purtroppo per assistere a un obbrobrio. Perdere a Trieste ci sta, ma non in quel modo: al di là dei primi minuti, siamo scomparsi. Un atteggiamento non accettabile in una partita che poteva essere decisiva per compiere un ulteriore passo verso la salvezza anticipata. Mi aspettavo sicuramente qualcosa di più. Siamo in una situazione di classifica migliore delle scorse stagioni, però abbiamo avuto molti alti e bassi, momenti ottimi e altri pessimi, in cui ci siamo sciolti alle prime difficoltà. I Playoff? Nella vita tutto può succedere e i miracoli esistono, ma, appunto, sarebbe un miracolo. Pensiamo solo a tornare alla vittoria con continuità".