Basket
EUROLEGA

Eurolega, Virtus Bologna-Fenerbahce 80-85: non bastano i 35 punti di Edwards

La Virtus in casa va ko 85-80: non bastano i 35 di Edwards, play off più lontani

21 Gen 2026 - 22:39
© Getty Images

© Getty Images

Nella ventitreesima giornata di Eurolega di basket la Virtus Bologna combatte per quaranta minuti ma deve arrendersi contro il Fenerbahce 85-80. Buon primo tempo dei ragazzi di Ivanovic (47-40), con Edwards mattatore assoluto (per lui 35 punti totali nella gara). Nei successivi due quarti un super Horton-Tucker (28 punti) e le triple di Biberovic permettono agli ospiti di centrare il quindicesimo successo. Dodicesimo ko per le V-nere.

VIRTUS BOLOGNA-FENERBAHCE BEKO 80-85

Dodicesima sconfitta in Eurolega per Bologna, il Fenerbahce si impone alla Virtus Arena 85-80. Nel primo periodo si accende subito la sfida quasi personale tra Edwards e Horton-Tucker: la guardia degli emiliani segna 15 punti (al netto dei 10 del suo rivale), per trascinare i suoi al 25-22 alla prima pausa breve. Anche nel secondo quarto le V-nere partono bene, con Alston e Morgan che cercano di creare il primo strappo: i ragazzi di Ivanovic sfiorano le due cifre di distacco, chiudendo il primo tempo sul 47-40. I turchi cambiano completamente ritmo dopo l’intervallo: accelerata totale degli ospiti, con le triple di Biberovic e un sontuoso Horton-Tucker. Edwards cerca di tenere a galla gli emiliani (28 punti con dieci minuti rimanenti da giocare), ma a seicento secondi dalla fine la Beko è avanti sul 65-60. La Virtus lotta anche nell’ultimo periodo, se la gioca punto a punto fino al contro-sorpasso di un Edwards straordinario (35 punti totali nell’incontro). Il duello citato inizialmente con Horton-Tucker lo vince però il secondo: cinque punti consecutivi in un momento delicatissimo, per staccare definitivamente i padroni di casa e scappare verso la vittoria per 85-80. Successo numero 15 per il Fener, al netto di sette sconfitte (su 22 appuntamenti).

eurolega
virtus bologna
fenerbahce

