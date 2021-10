Eurolega: super Olimpia nei Paesi Baschi, Milano travolge il Baskonia

BASKET

Secondo successo di fila nella competizione per l’Armani che si impone 78-64 a Vitoria-Gasteiz

Olimpia Milano da sogno nella seconda giornata dell’Eurolega: impegnati nella difficile trasferta di Vitoria-Gasteiz, nei Paesi Baschi, i ragazzi di Ettore Messina infilano la seconda vittoria in altrettante partite nella competizione imponendosi 78-64 sul Baskonia. Dopo il successo casalingo contro il CSKA Mosca all’esordio, altra prova convincente dell’Armani con Delaney (13 punti a fine match), Hall (12) e Shields (ancora 12) particolarmente ispirati. I milanesi salgono così a quattro punti, mentre i baschi restano fermi a zero.

Match equilibrato solo nel primo quarto, poi l’Olimpia accelera e nel secondo parziale comincia a distanziare gli avversari arrivando anche a un vantaggio di +10. Non bastano Giedraitis, Baldwin e l’azzurro Fontecchio (16 punti per lui, miglior marcatore della partita) ai baschi: Milano tiene perfettamente in difesa ed è più precisa al tiro. Alla fine del terzo quarto gli ospiti conducono 57 a 47 e quindi nell’ultima parte del match per l’Armani è sufficiente amministrare. Il caldissimo pubblico basco prova a suonare la carica ma ormai è troppo tardi e nel finale Milano allunga nuovamente per chiudere con un netto +14.