Eurolega: Milano è stellare, Bayern al tappeto

EUROLEGA

L’Olimpia vince la quarta partita consecutiva in Eurolega regolando al Forum un Bayern irriconoscibile. Il successo per 75-51 certifica una supremazia netta dal primo all’ultimo minuto della squadra di Messina, mentre la prova opaca dei tedeschi è certificata dalle pessime percentuali e da un misero 29 di valutazione. Due punti che proiettano le Scarpette Rosse in piena zona playoff in vista del doppio turno casalingo.

Vittoria convincente e mai in discussione per un'Olimpia da urlo. L’inizio è particolarmente carico di tensione, considerata la posta in palio. Messina schiera i suoi con la difesa zona e la mossa paga immediatamente. Weiler-Babb sigla, infatti, il primo canestro ospite dopo ben quattro minuti (6-2). È l’unico lampo per la squadra di Trinchieri, che non riesce a trovare ritmo in attacco. Una sequenza incredibile di palle perse dei bavaresi propizia la spallata certificata dall’and-one di Punter (16-2). Il parziale si conclude sul 20-10 con una bella giocata sul piede perno di Reynolds. Il lungo americano ingaggia un bel duello in post-basso contro Hines, con quest’ultimo che fa spesso valere il suo pedigree di difensore. Il Bayern rimane in uno stato confusionale prolungato, calando progressivamente di energia anche in difesa. La situazione falli delle guardie costringe il coach dei tedeschi a ricorrere alla panchina, invano. La tripla a fil di sirena del Chacho Rodriguez vale il 42-20 dell’intervallo. Nella terza frazione gli ospiti non abbozzano alcuna reazione, Milano riesce a non calare la propria intensità sui due lati del campo, allungando fino al +29, massimo vantaggio di serata: al 30’ è 63-35 Olimpia. Il seguente break di 8-0 del Bayern serve solamente a rendere il passivo meno pesante. Con il match in ghiaccio, Milano svuota la panchina, trovando i primi punti di Moretti in Eurolega. Termina 75-51, con quattro giocatori biancorossi in doppia cifra. Grazie a questo successo, l’Olimpia sale a un record di 13-7, mentre per i bavaresi arriva la nona sconfitta stagionale.

RISULTATI E CLASSIFICA