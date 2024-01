Eurolega: Milano, sconfitta pesante. Vince Valencia 84-72

BASKET

Gli spagnoli rimontano dieci punti ai meneghini nel terzo quarto e allungano nel finale. Top ten più lontana per l’Olimpia

© olimpia milano x La ventiduesima giornata di Eurolega vede una pesante sconfitta per l’Ea7 Emporio Armani Milano, che cade in casa di Valencia con il punteggio di 84-72 e vede allontanarsi la zona playoff in favore proprio degli avversari odierni. Gli uomini di Messina si fanno rimontare dal +10 nella seconda parte del terzo quarto e non riescono ad incidere nelle fasi finali del match. Jones Mvp, non bastano agli ospiti i 20 punti del top scorer Napier.

LA PARTITA

Non un grande avvio per la formazione meneghina, che parte a rallentatore e si accende nella seconda metà del primo quarto, soprattutto grazie ad un ottimo Hall, chiudendo però sotto di due lunghezze. Il parziale successivo vede invece un piglio diverso da parte della squadra ospite, che mette in campo tutta la propria qualità ed arriva all'intervallo lungo sul +8. La tripla di Napier inaugura il terzo periodo, con l’Olimpia che ha la forza di restare avanti di dieci punti fino a tre minuti dalla fine del quarto, quando Valencia rimonta con un parziale di 13-0 e pone le basi per arrivare all’ultima frazione di gioco sul 61-59.

Gli ultimi 10’ sono inizialmente un continuo botta e risposta tra le due formazioni, con il nativo di Boston ed Hall che riportano in testa gli uomini di Messina per due volte, ma i padroni di casa riescono a trovare maggior precisione ed allungano notevolmente nel finale, chiudendo l’incontro sul punteggio di 84-72, complici le ottime prestazioni di Davies e dell’mvp Jones (15 punti e 6 assist). L’Ea7 Emporio Armani Milano trova così la tredicesima sconfitta nella competizione, mancando l’aggancio agli avversari odierni e perdendo così contatto dalla top ten. Non bastano i venti punti messi a referto da un ottimo Napier, top scorer.

IL TABELLINO

VALENCIA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 84-72

(21-19, 32-40, 61-59, 84-72)

VALENCIA: Jones 15 (3/4 da 2, 2/2 da 3, 3/3 tl), Inglis 4 (2/3 da 2), Davies 15 (4/11 da 2, 1/1 da 3, 4/4 tl), Robertson 10 (2/2 da 2, 2/7 da 3), Ojeleye 14 (3/6 da 2, 2/3 da 3, 2/2 tl), Harper 11 (3/4 da 2,1/3 da 3, 2/2 tl), Reuvers 5 (1/3 da 2, 1/4 da 3), Pradilla 3 (1/1 da 3), Anderson 3 (0/1 da 2, 1/1 da 3), Lopez-Arostegui 0, Toure 2 (1/2 da 2), Pangos (0/2 da 2, 0/4 da 3, 2/2 tl). All. Mumbru EA7

EMPORIO ARMANI MILANO: McGruder 4 (1/3 da 2, 0/2 da 3, 2/2 tl), Melli 8 (4/6 da 2, 0/3 da 3), Napier 20 (5/9 da 2, 2/8 da 3, 4/5 tl), Hall 17 (4/6 da 2, 2/4 da 3, 3/3 tl), Hines 0, Poythress 6 (2/4 da 2, 2/3 tl), Tonut 7 (2/3 da 2, 1/2 da 3), Flaccadori 0 (0/1 da 2), Ricci 0, Caruso n.e, Shields 8 (1/1 da 2, 2/5 da 3), Voigtmann 2 (1/3 da 2, 0/2 da 3). All.Messina