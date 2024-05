Gli Stati Uniti vincono il medagliere delle World Relays

L'approfondimento finale della manifestazione mondiale riservata alle staffette

Gli Stati Uniti hanno dominato il medagliere vincendo quattro delle cinque finali in programma nella seconda giornata delle World Athletics Relays a partire dalla staffetta 4×100 maschile e femminile, poi la 4×400 donne e quella mista e mixed, mentre l’unico successo sfuggito loro è stato quello della 4×400 uomini, che è andato al Botswana con la migliore prestazione mondiale dell’anno di 2’59”11.

Le compagini dell’USA e della Gran Bretagna hanno fatto l’en plein qualificando cinque squadre su cinque alle Olimpiadi, mentre altre sei nazioni quali Italia, Francia, Germania, Giamaica, Nigeria e Polonia che ne hanno qualificato quattro su cinque discipline, con la squadra azzurra che ha staccato il pass per Parigi con la 4×100 maschile e femminile così come per le due 4×400, pur rimanendo una piccola speranza anche per la mista legata ai ranking mondiali di World Athletics.

E’ davvero un grande risultato che testimonia l’ottimo momento che sta attraversando l’atletica italiana.