Eurolega: Milano non vince più, il Maccabi Tel Aviv sbanca il Forum 98-90

Quarta sconfitta in cinque giornate per l’Olimpia, Brown e Rivero mattatori assoluti

Nel recupero della seconda giornata dell'Eurolega di basket crolla ancora l'Olimpia Milano, sconfitta 98-90 tra le mura casalinghe del Forum per mano del Maccabi Tel Aviv. Ottimo primo tempo dell'EA7, con Mirotic e Voigtmann ispirati dall'arco. Nei venti minuti successivi gli israeliani lavorano bene sotto canestro con Rivero, e puniscono con Brown e Cleveland. L'Armani è ferma ad una sola vittoria in questa Eurolega, su cinque giornate disputate.

Un primo periodo a grande intensità, con percentuali molto alte da una parte e dall’altra. Milano soffre inizialmente sotto i colpi di Brown e Cleveland, ma prova ad allungare poi nel finale del quarto con un super Mirotic e con Voigtmann che scalda la mano. Nei dieci minuti successivi i padroni di casa gestiscono la doppia cifra di vantaggio, salvo poi subire il rientro degli israeliani verso il finale del primo tempo: si rientra negli spogliatoi sul 52-50 in favore dell’Armani. Il quintetto di Kattache rimette il muso in avanti verso la fine del terzo periodo, che si chiude 75-72 in favore degli ospiti.

È ancora una volta Mirotic a tenere a galla i meneghini nei minuti finali, con la tripla pesantissima del -2 a poco più di quattro minuti dal termine. Gli israeliani sbagliano pochissimo però nel finale, allungando proprio sul rettilineo del traguardo. Vince il Maccabi 98-90, quarta sconfitta in cinque partite per l’Olimpia.

IL TABELLINO

EA7 Emporio Armani Milano-Maccabi Playtika Tel Aviv 90-98

Parziali: 32-25, 52-50, 72-75

EA7 Emporio Armani Milano: Lo 6 (1/1, 1/5, 1/2 tl), Melli 5 (1/1, 1/1), Shields 22 (5/7, 4/6), Mirotic 24 (3/5, 4/7, 6/7 tl), Voigtmann 18 (7/9, 1/4, 1/2 tl); Poythress 7 (3/6, 1/2 tl), Pangos 4 (0/2, 1/5, 1/1 tl), Tonut 2 (1/1, 0/1, 0/1 tl), Ricci (0/1 da 3), Hall (0/1 da 2), Hines 2 (1/1 da 2). N.e.: Flaccadori. All.: Messina.

Maccabi Playtika Tel Aviv: Webb III 6 (1/1, 1/4, 1/2 tl), Brown 20 (2/6, 4/8, 4/4 tl), Cleveland 15 (5/6, 5/6 tl), Nebo 14 (6/7, 2/2 tl), Colson 16 (7/12, 2/2 tl); Menco (0/2 da 3), Sorkin (0/1, 0/1), Dibartolomeo (0/1 da 3), Rivero 21 (8/9, 5/8 tl), Cohen 2 (1/2, 0/1), Blatt 4 (0/1, 1/3, 1/2 tl). All.: Kattache.