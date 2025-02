Torna l'Eurolega: Milano contro il Monaco, ostacolo Olympiacos per Bologna

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO

La delusione in Coppa Italia deve essere messa alle spalle, l'EA7 Emporio Armani Milano (14-12) torna in campo in Eurolega e lo fa in casa per affrontare il Monaco (16-10) dell'ex, Mike James, ma soprattutto di Daniel Theis. Il 32enne lungo tedesco torna in Europa dove ha giocato l'ultima volta nel 2017, prima di lasciare il Bamberg per volare in America per giocare in NBA. Per l'Olimpia arrivano ora gare cruciali, da non sbagliare per cercare di conquistare almeno i play-in di Eurolega. Certo, il prossimo match del Forum rappresenta una ghiotta occasione: in caso di vittoria sui francesi, infatti, potrebbe addirittura accorciare su una diretta concorrente nella corsa ai play-off.