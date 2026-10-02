Eurolega: Milano cade 87-76 contro il Baskonia in trasferta

È un Round 3 di Eurolega amaro quello che vede protagonista l'Armani Olimpia Milano, che perde 87-76 alla Buesa Arena contro il Baskonia di Paolo Galbiati. Le Scarpette Rosse incassano così la seconda sconfitta stagionale nella massima manifestazione europea, dopo il successo conquistato pochi giorni fa nel derby italiano contro la Virtus Bologna. A trascinare i baschi è un Lawson da 16 punti, mentre ai lombardi non basta un ottimo Wright (17 punti). Il prossimo avversario per i meneghini sarà il Maccabi Tel Aviv, giovedì 8 ottobre.
LA PARTITA
Milano scende sul parquet della Buesa Arena di Vitoria-Gasteiz per la sfida contro il Baskonia di Paolo Galbiati e si ritrova subito a inseguire: l’Olimpia approccia infatti male il match, con i padroni di casa a guidare le danze grazie a un iniziale parziale di 8-0. Trascinati da Stewart, gli spagnoli costringono coach Peppe Poeta a chiamare un time-out dopo soli tre minuti dalla palla a due, con l’allenatore dell’Armani che prova a scuotere immediatamente i suoi ragazzi: le Scarpette Rosse faticano però a entrare in ritmo gara, con il Baskonia che chiude quindi avanti 26-16 il primo quarto.
Wright, Peters e Hall cercano di tenere in scia l’Armani, ma a presentarsi avanti 44-36 all’intervallo è sempre la franchigia dei Paesi Baschi. La pausa lunga fa però bene a Milano, che si riaffaccia in campo con maggiore convinzione e si riporta velocemente a -2, prima di essere respinta nuovamente dai rossoblù: a dieci minuti dal termine il tabellone recita infatti 65-60 per gli iberici. L’Olimpia capisce che se vuole vincere deve cambiare passo e lo fa in avvio di quarto periodo, pareggiando sul 70-70 con la tripla di Burnell. Duarte e Baugh ravvivano allora il Baskonia, che riesce a ricacciare l’Armani a -10, prima di vincere 87-76.