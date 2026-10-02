Eurolega: Milano cade 87-76 contro il Baskonia in trasferta

Wright, Peters e Hall cercano di tenere in scia l’Armani, ma a presentarsi avanti 44-36 all’intervallo è sempre la franchigia dei Paesi Baschi. La pausa lunga fa però bene a Milano, che si riaffaccia in campo con maggiore convinzione e si riporta velocemente a -2, prima di essere respinta nuovamente dai rossoblù: a dieci minuti dal termine il tabellone recita infatti 65-60 per gli iberici. L’Olimpia capisce che se vuole vincere deve cambiare passo e lo fa in avvio di quarto periodo, pareggiando sul 70-70 con la tripla di Burnell. Duarte e Baugh ravvivano allora il Baskonia, che riesce a ricacciare l’Armani a -10, prima di vincere 87-76.