Tennis, Wta Pechino: avanzano Sabalenka, Osaka e Andreeva

Naomi Osaka e Aryna Sabalenka debuttano con una vittoria al al 'China Open', penultimo WTA 1000 della stagione, dotato di un montepremi di 9.415.725 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'Olympic Green Tennis Centre di Pechino (combined con un ATP 500). Sabalenka (2 WTA) ha chiuso il programma sul Centrale battendo 6-1, 6-3 la messicana Renata Zarazua (94). Osaka (17 WTA) ha sconfitto 6-3, 3-6, 6-3 contro l'uzbeka Maria Timofeeva (68). Il programma è scattato sul Capital Group Diamond alle 5 ora italiana con il debutto nel torneo di Mirra Andreeva (5 WTA), testa di serie numero 4, che ha battuto 3-6, 6-0, 6-0 la cinese Yuan Yue (135). Avanza la ceca Linda Noskova (6 WTA). La campionessa di Wimbledon, che l'anno scorso è arrivata in finale a Pechino, ha battuto la rumena Elena-Gabriela Ruse (62 WTA).