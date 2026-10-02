Vela, FIV e Red Bull Italy SailGP Team insieme per costruire il futuro

Così Assia Grazioli Venier, co-owner Red Bull Italy SailGP Team: "La nostra fan base è ciò che ci guida: dà forza agli atleti per vincere sull'acqua e a noi per raccontare le storie più belle. Come barca nazionale abbiamo un obiettivo e una responsabilità: raccontare il Made in Italy nel modo più bello e far vedere i nostri valori di bellezza, eccellenza e ambizione a un pubblico che oggi significa un broadcast in oltre 200 Paesi e 18 milioni di spettatori per ogni regata. Donne e uomini sulla stessa barca è un valore che per me, come donna e come investitrice anche nello sport femminile, conta molto: non è solo bello da avere, è un potenziale commerciale, perché porta una fan base fatta di donne e di uomini. E c'è la sostenibilità, a cui i nostri fan tengono: SailGP non è solo una regata sull'acqua, è anche una competizione tra squadre su chi è più sostenibile. Sono romana e innamorata di Roma: pochi sanno del mare bellissimo di cui la città beneficia a Ostia, e abbiamo la responsabilità di far vedere questo lato di Roma e dell'Italia che non abbiamo mai potuto mostrare".



Le fa eco Gian Luca Passi De Preposulo, a sua volta co-owner del team: "In questo progetto abbiamo visto il DNA fortissimo della vela in Italia e l'opportunità di creare, grazie a SailGP, il team italiano su una piattaforma internazionale pensata per il grande pubblico: uomini e donne a bordo, barche identiche con dati condivisi in tempo reale, location che sono vere destination, un budget cap uguale per tutti e una sola barca per nazione, che diventa di fatto la nazionale. Non a caso sette nuovi fan su dieci di SailGP arrivano dal motorsport. Il sodalizio con la Federazione Italiana Vela è un investimento sulle future generazioni, in un anno che sarà storico per la vela italiana con la prima America's Cup nel nostro Paese dopo 174 anni. Grazie all'assessore Onorato e alle istituzioni la tappa italiana arriverà a Roma: l'obiettivo è creare community ed educare un pubblico che ha sempre visto la vela come uno sport non da stadio. A Roma costruiremo uno stadio sul mare, per avvicinare famiglie, giovani e brand italiani e internazionali che vogliono associarsi a questo sport e ai suoi valori".