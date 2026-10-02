Atletica, Duplantis: "Nel 2027 non parteciperò alla stagione indoor"

La stella del salto con l'asta Armand Duplantis ha annunciato che non parteciperà alla stagione indoor 2027, inclusi i Campionati Europei di Valencia (Spagna) in programma a marzo, per preparare le gare all'aperto. "Prendo questa decisione per dare al mio corpo il tempo di recuperare e prepararsi di cui ha bisogno, così da essere al massimo livello al mio ritorno alle gare", scrive in un comunicato lo svedese, detentore del record del mondo (6,31 m). "Mi concentrerò sull'allenamento per farmi trovare prontissimo per la stagione all'aperto 2027, che inizierà a maggio e proseguirà fino ai Mondiali di metà settembre" a Pechino, precisa il saltatore, 26 anni.
Dopo aver rinunciato alle finali della Diamond League, a Bruxelles il 4 settembre, a scopo precauzionale a causa di un fastidio ricorrente a una gamba, "Mondo" è tornato in gara una settimana dopo a Budapest per i nuovissimi "Ultimate Championships", vincendo la gara di salto con l'asta con una misura di 6,20 metri. "Quest'anno ho disputato una stagione fantastica. Amo il salto con l'asta e voglio continuare a spingermi oltre i miei limiti per superare misure ancora più elevate. Tuttavia, la stagione è stata anche molto logorante, con un calendario di gare estremamente impegnativo durante l'estate", prosegue Duplantis, ritenendo di aver "dato troppo" l'anno scorso e di "non aver avuto tempo a sufficienza per preparare l'intenso calendario agonistico".