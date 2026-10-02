Atletica, Duplantis: "Nel 2027 non parteciperò alla stagione indoor"

Dopo aver rinunciato alle finali della Diamond League, a Bruxelles il 4 settembre, a scopo precauzionale a causa di un fastidio ricorrente a una gamba, "Mondo" è tornato in gara una settimana dopo a Budapest per i nuovissimi "Ultimate Championships", vincendo la gara di salto con l'asta con una misura di 6,20 metri. "Quest'anno ho disputato una stagione fantastica. Amo il salto con l'asta e voglio continuare a spingermi oltre i miei limiti per superare misure ancora più elevate. Tuttavia, la stagione è stata anche molto logorante, con un calendario di gare estremamente impegnativo durante l'estate", prosegue Duplantis, ritenendo di aver "dato troppo" l'anno scorso e di "non aver avuto tempo a sufficienza per preparare l'intenso calendario agonistico".