Eurolega, l’Olimpia Milano cade in volata: vince il Panathinaikos

Si ferma a tre vittorie consecutive la serie positiva in Eurolega dell’Olimpia Milano, sconfitta al Forum 80-77 dal Panathinaikos. All’AX Armani Exchange di Ettore Messina non basta restare davanti per quasi tutta la partita (+15 il massimo vantaggio), né la buona prova di Punter (16 punti) e Delaney (14): il Pao completa la rimonta nell’ultimo minuto guidato da Papapetrou, inutile il disperato tentativo di Hines sulla sirena finale.

Sembrava tutto pronto per festeggiare il quarto successo consecutivo, ma l’AX Armani Exchange crolla proprio sul più bello ed è costretta a dover fare i conti con una sconfitta piuttosto dolorosa dopo tre vittorie consecutive. Orfane a ridosso della palla a due di Sergio Rodriguez (fermato da un problema muscolare), le Scarpette rosse sembrano non risentirne troppo l’assenza, grazie soprattutto alle maiuscole prove di Kevin Punter, che mette a tabellino 16 punti, e Malcolm Delaney, che ne aggiunge 14. Nel primo tempo l’Olimpia arriva ad avere anche 15 punti di vantaggio e nonostante un lieve calo nel terzo periodo arriva agli ultimi dieci minuti avanti di 6. Nel finale, però, emerge il talento dei greci, che pur non occupando le zone nobili della graduatoria sono sempre un osso durissimo da affrontare: a completare la lunga rimonta, a 1:12 dalla fine, è Ioannis Papapetrou, con la tripla del 76-75. Shavon Shileds, con due dei suoi 13 punti finali, riesce a rispondere ma le energie dell’Olimpia si esauriscono qui: dall’altra parte, prima Papagiannis firma il sorpasso decisivo, poi sono Nedovic (16 per lui) e ancora Papapetrou (14 punti alla fine) a firmare un doppio 1/2 alla lunetta che vale l’80-77 finale. Inutile il tentativo da metà campo, sulla sirena, di Kyle Hines. Per Milano è la quarta sconfitta a fronte di sei vittorie, un ruolino di marcia comunque più che discreto dopo dieci partite disputate, nonostante la sconfitta di stasera lasci parecchi rimpianti.

