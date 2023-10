Eurolega: la Virtus non si ferma, battuta la Stella Rossa dell'ex Teodosic

BASKET

La formazione di Banchi rischia solo nel finale e vince 85-79 contro i serbi: è la terza vittoria consecutiva

Continua la striscia positiva in Eurolega della Virtus Bologna, che batte 85-79 la Stella Rossa e centra il terzo successo consecutivo: ora il record delle V Nere è di 3-1. Ancora una volta la formazione di Banchi parte bene, trascinata nuovamente da Shengelia (19 punti) e Belinelli (15), ma rischia nel finale dopo il +11 (44-33) dell'intervallo lungo. Ovazione per il grande ex Milos Teodosic, che chiude a quota 5 con 4 assist.

E sono tre di fila, non senza rischi. Dopo Monaco e Alba Berlino, Bologna vince anche contro la Stella Rossa di Milos Teodosic: finisce 85-79 al Paladozza per la Virtus, che ora è dietro solo a Barcellona e Real Madrid in classifica. L'avvio di gara è lo stesso delle prime tre partite: la formazione di Banchi parte forte e chiude il primo quarto sul +11 (26-15), un distacco che rimane tale anche all'intervallo lungo (44-33), grazie ancora ad una serata di grazia per quanto riguarda i tiri dall'arco degli stoccatori dei padroni di casa. La Stella Rossa prova invece a restare in gara con l'ex Olimpia Shabazz Napier e con Hanga e Mitrovic. E, nel terzo quarto, i serbi hanno anche un sussulto d'orgoglio grazie ad un parziale di 8-0 finale dato da due triple di Giedraitis e da una transizione proprio di Napier, così a 10 minuti dalla fine è 62-55 per la Virtus. Banchi richiama all'attenzione i suoi, Bologna sembra scappare ancora (73-59), ma gli ospiti risalgono fino al -3 (82-79) a 18 secondi dalla fine. Il libero di Belinelli e il canestro di Cordinier, però, allontanano i fantasmi di un'altra rimonta subita come contro lo Zalgiris. Finisce 85-79 con 19 punti di Shengelia e 15 di Belinelli. Nel prepartita, ovazione per Milos Teodosic, accolto con cori e applausi dal Paladozza: per il grande ex sono 5 punti e 4 assist, Napier chiude invece da top scorer del match a quota 23.

IL TABELLINO

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-STELLA ROSSA BELGRADO 85-79 (26-15, 44-33, 62-55)

Virtus Segafredo Bologna - Belinelli 15 (1/3 da 2, 4/7 da 3, 1/1 tl), Hackett 4 (1/2 da 3, 1/2 tl), Dobric 2 (1/1 da 2), Shengelia 19 (6/9, 2/3, 1/2 tl), Dunston 1 (1/2 tl), Cordinier 11 (3/4, 1/3, 2/3 tl), Lundberg 10 (2/3, 2/5), Pajola 10 (1/1, 2/2, 2/2 tl), Smith 0, Cacok 0, Mickey 13 (5/8 da 2, 3/3 tl). N.e. Abass All.: Banchi

Stella Rossa Belgrado - Lazic 4 (1/1 da 3, 1/2 tl), Napier 23 (5/9, 3/10, 4/4 tl), Davidovac 4 (2/2 da 2), Giedraitis 6 (2/6 da 3), Bolomboy 8 (3/5 da 2, 2/2 tl), Teodosic 5 (1/7 da 3, 2/2 tl), Hanga 11 (4/5 da 2, 1/5 da 3), Mitrovic 14 (5/8 da 2, 4/5 tl), Simonovic 1 (1/2 tl), Nedovic 3 (1/3 da 2, 1/2 tl), Dos Santos 0. N.e Kuzmic All.: Ivanovic