Eurolega: il Real Madrid approfitta del calo dell'Olimpia, è 88-71 al Wizink Center

I blancos a punteggio pieno trascinati da uno strepitoso Llull (19) nella seconda parte del match. All'Armani non bastano Shields (16) e Mirotic (13)

© italyphotopress L'Ea7 Emporio Armani Milano non riesce a trovare continuità in Eurolega e incappa nella seconda sconfitta in tre gare. Sono i campioni in carica del Real Madrid ad avere la meglio sull'Olimpia, che cede di schianto nella seconda metà del match, dopo essersi portata anche sul +9. I blancos vincono 88-71, con Llull (19) top-scorer e Campazzo in doppia doppia con 12 punti e 10 assist, e restano a punteggio pieno. Troppi errori per Messina e i suoi.

Non arriva la seconda vittoria in Eurolega per l'Ea7 Emporio Armani Milano, che fallisce l'esame contro i campioni in carica del Real Madrid: il crollo nella seconda parte del match indirizza la gara e vale l'88-71 finale. Il primo canestro della partita è dei blancos, ma la formazione milanese reagisce subito e allunga: la tripla di Pangos e i liberi di Shields, seguiti dal canestro di Mirotic, valgono l'11-5. Il Real si riavvicina grazie a Yabusele (11-10) e controsorpassa con Tavares (14-13), ma viene ricacciato indietro dalla tripla di Voigtmann. Negli ultimi due minuti dilaga l'Olimpia con Hall, Flaccadori e il subentrante Hines. Il primo quarto si chiude così sul 25-19 per l'Ea7 Emporio Armani, che prova la fuga definitiva dopo un avvio equilibrato nel secondo quarto. Shields e Pangos portano Milano sul 36-28 e Hall firma il massimo vantaggio con la tripla del +9 (39-30), ma in seguito si spegne la luce delle scarpette rosse. Il Real Madrid può così rientrare in partita e pareggiare i conti, grazie alla doppia tripla di Llull appena prima del riposo: è 42-42 a metà partita.

Nel terzo quarto ecco l'allungo immediato delle merengues, che sfruttano la verve di Tavares e Campazzo per portarsi sul +4. Il turning point arriva sul 55-51, quando Melli (a secco) sbaglia i due liberi che potrebbero consentire all'Olimpia di accorciare. Ne approfitta il Real, che vola sul +10 (63-53) grazie alla ritrovata verve di Poirier, autore di due canestri consecutivi. Il finale del quarto è però meneghino, con Hall e Tonut ad accorciare sul -6 (67-61). Le speranze dell'Olimpia svaniscono però di schianto, perchè Llull ricaccia indietro Milano con due triple consecutive che valgono il +14 (75-61) e Poirier firma un ulteriore allungo. L'Ea7 Armani sbaglia troppo e il Real Madrid ne approfitta per volare sul +17 con un altro canestro da tre firmato da Rudy Fernandez (80-63). Il finale di match vede entrare anche Kamagate e un sostanziale stallo alla messicana, con l'immediata risposta del Real Madrid ad ogni canestro meneghino. Campazzo ed Hezonja mettono il punto definitivo sulla vittoria per 88-71 delle merengues, che restano a punteggio pieno con quattro vittorie su quattro: l'argentino va in doppia doppia (12 punti, 10 assist), ma il top-scorer è Llull (19). All'Olimpia non bastano Shields (16) e Mirotic (13) per evitare la seconda sconfitta in tre gare.

IL TABELLINO

REAL MADRID-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 88-71

(19-25, 42-42, 67-61)

REAL MADRID - Campazzo 12 (2/4 da 2, 2/4 da 3, 2/2 tl), Deck 8 (4/7 da 2), Tavares 8 (4/5 da 2), Yabusele 3 (0/1, 1/1), Musa 6 (2/2 da 2, 2/2 tl), R. Fernandez 3 (1/3 da 3), Hezonja 13 (6/7, 0/1, 1/1), S. Rodriguez 5 (1/3, 1/4), Poirier 9 (4/6 da 2, 1/2 tl), Llull 19(1/2, 5/10, 2/2 tl), Ndiaye 2 (2/2 tl). N.e. Causeur. All. Chus Mateo.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO - Pangos 9 (2/3, 1/5, 2/2 tl), Melli (0/1 da 3, 0/2 tl), Shields 16 (4/8, 1/3, 5/7 tl), Mirotic 13 (5/8, 0/3, 3/4 tl), Voigtmann 9 (3/6, 1/2), Poythress 4 (2/4, 0/1), Tonut 2 (1/2 da 2), Ricci (0/1 da 2), Flaccadori 5 (2/3, 0/1, 1/1 tl), Hall 9 (2/2, 1/3, 2/2 tl), Hines 2 (1/1 da 2), Kamagate 2 (1/3 da 2). All. Messina.

