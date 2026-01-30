Abodi: "Sicurezza? Saranno rispettati protocolli Italia"

30 Gen 2026 - 19:29

"La sicurezza è la priorità quotidiana di uomini e donne in divisa, e anche senza divisa, che fanno questa per la nostra tranquillità. Quindi quello che succederà ai Giochi, peraltro in una dimensione molto ampia e anche molto complessa, sarà il frutto dell'espressione del modello italiano dell'ordine pubblico e della sicurezza del Ministero dell'Interno in questi casi con il supporto anche del ministero della difesa, con carabinieri e finanzieri, sarà un gioco di squadra che garantirà soprattutto la regia e la centralità del modello, cioè chi lo governa". Così il ministro dello sport e dei giovani Andrea Abodi, in una intervista a LaPresse, rispondendo in merito alla sicurezza ai Giochi di Milano Cortina e se questa sarà una 'priorità' dell'Italia o anche di altri Paesi dopo le voci di una possibile presenza sul territorio nazionale di Ice e Pasdaran. "In tutti i grandi avvenimenti, tanto più i giochi olimpici e paralimpici, c'è il concorso delle altre realtà nazionali, ma che intervengono comunque rispettando i protocolli del Paese che ospita. Quindi io da questo punto di vista non vedo rischi nel modello, vedo i rischi di una realtà molto soggetta a intromissioni di criminalità, di terrorismo internazionale e più legittimeremo e ci affideremo e daremo fiducia a questo modello e più sarà facile comunque che i rischi vengano contenuti e limitati", aggiunge il ministro. "Comunque ci sarà un antiterrorismo di altri paesi? Non c'è dubbio, è inevitabile, la nostra sicurezza dipende dalle forze che vediamo e dalle forze che non vediamo e che concorrono comunque alla nostra tranquillità", conclude.

Ultimi video

00:46
DICH JACOBS INTERVISTA DICH

Jacobs: "Ho chiamato io il presidente Mei per sistemare le cose"

01:13
MCH TORCIA OLIMPICA ALLE 3 CIME DI LAVAREDO MCH

Lo spettacolo della torcia olimpica sulle Tre Cime di Lavaredo

01:29
MCH DOMENICALI TEDOFORO 28/1 MCH

Milano-Cortina: Domenicali tedoforo d'eccezione

01:50
MCH OMAGGIO TRAGEDIA BREMA MCH

L'omaggio del nuoto italiano alle vittime della tragedia di Brema nel 60 anniversario

01:29
Italia a Milano-Cortina

Italia a Milano-Cortina: convocati e ambizioni

01:33
Attesa Sinner e Musetti

Aus Open, che attesa per Sinner e Musetti

02:00
Olimpiade e Triennale

Non solo sport: a Milano la Triennale è da non perdere

01:05
DICH FRANZONI POST VITTORIA LIBERA STREIF DICH

Franzoni: "Questa gara volevo vincerla per Matteo, lo scorso anno a Kitz eravamo in camera assieme"

00:45
DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

01:10
Franzoni re della Streif

Franzoni re della Streif

01:01
Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

00:55
MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

00:49
MCH COPPA DAVIS ALLO SPORTING MCH

La Coppa Davis esposta allo Sporting di Milano2

02:48
DICH JACOBS 1 21/1 DICH

Jacobs: "Anno difficile, anche perché il mio allenatore non è stato presente"

01:31
DICH JACOBS 2 21/1 DICH

Jacobs: "Ora punto al tris europeo: non potevo smettere per una brutta stagione"

00:46
DICH JACOBS INTERVISTA DICH

Jacobs: "Ho chiamato io il presidente Mei per sistemare le cose"

I più visti di Altri Sport

MCH TORCIA OLIMPICA ALLE 3 CIME DI LAVAREDO MCH

Lo spettacolo della torcia olimpica sulle Tre Cime di Lavaredo

DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

Italia a Milano-Cortina

Italia a Milano-Cortina: convocati e ambizioni

Attesa Sinner e Musetti

Aus Open, che attesa per Sinner e Musetti

MCH DOMENICALI TEDOFORO 28/1 MCH

Milano-Cortina: Domenicali tedoforo d'eccezione

DICH SINNER SU FRANZONI DICH

Sinner e la domanda su Franzoni: "Ti ricordi quando gli davi 4 secondi?"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:32
Olimpiadi, Abodi: "C'è possibilità per candidatura di Roma per il 2040"
19:29
Abodi: "Sicurezza? Saranno rispettati protocolli Italia"
19:19
Australian Open, Abodi: "Ko Sinner? Succede, capace valorizzare sconfitta"
18:48
Ciclocross: Italia argento mondiale nel Team Relay, oro all'Olanda
16:20
Djokovic mette a tacere i critici: battuto Sinner, la rivincita di Nole parte da quelle parole "irrispettose"