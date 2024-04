Eurolega: l'Olimpia va ko col Maccabi, sfumano definitivamente i play-in

EUROLEGA

Non c'è nulla da fare per Milano, che era già stata condannata dalla vittoria dell'Efes con la Stella Rossa (100-55). La regular season si chiude con una sconfitta per 92-86 e l'eliminazione dal torneo

L'Olimpia Milano sognava la rimonta in extremis e i play-in, ma deve arrendersi quando vede sfumare la condizione unica e necessaria per quest'impresa: la sconfitta dell'Efes non arriva e, anzi, i turchi battono 100-55 la Stella Rossa. Le notizie che arrivano da Istanbul spengono l'impeto dei ragazzi di Messina, che chiudono la loro Eurolega con una sconfitta: il Maccabi Tel-Aviv vince 92-86, trascinato da Wade Baldwin IV con 18 punti.

Vedi anche Basket Eurolega: Bologna-Baskonia antipasto dei play-in. Banchi: "Vogliamo essere all'altezza"

L'Eurolega dell'EA7 Emporio Armani Milano si conclude con l'eliminazione nella regular season, propiziata in prima battuta dalla vittoria dell'Efes: Mirotic e compagni chiudono inoltre con una sconfitta, perdendo 92-86 contro il Maccabi Tel-Aviv nel match conclusivo. La sfida della Belgrade Arena non inizia nel migliore dei modi per l'Olimpia, che subisce subito un parziale da 4-0 di Nebo. Il Maccabi gioca meglio, allunga con la tripla di Baldwin (11-5) e gestisce il rientro dell'Olimpia, volando anche sul +10 (24-14) con Rivero. La tripla di Ricci suona la carica e l'EA7 ha una grande chiusura del primo quarto, portandosi anche sul -2, ma restando sempre in svantaggio (27-23). Nel secondo periodo si accende Shavon Shields, che pareggia i conti per Milano sul 43-43. Inizia dunque una lunga fase di equilibrio, fatta di vantaggi e controrisposte, che vede anche gli ospiti portarsi sul +2 (51-49). Baldwin risponde e, con tre liberi causati proprio da Shields, pareggia sul 52-52 a metà gara.

La gara sarebbe aperta a ogni scenario, ma le notizie che arrivano dalla Sinan Erdem Hall sono ferali per le chances dell'Olimpia. L'Efes, che poi vincerà col punteggio di 100-55 in una gara con tre espulsi (Teodosic e Bolomboy nei serbi, Tyrique Jones nei turchi), conduce di quaranta punti. A quel punto ogni chance di accesso ai play-in è svanita e il cambio di mentalità dell'Olimpia appare evidente alla ripresa, dove l'eliminazione sicura dall'Eurolega fa aumentare le rotazioni in vista della Serie A. Il Maccabi ne approfitta e, dopo l'unico svantaggio (58-57), prende il largo: Cleveland e Rivero firmano il +6 (72-66), Sorkin allunga con la tripla del 77-70 al riposo. Nel quarto periodo, gli israeliani volano in due occasioni sul +10 (85-75) e si limitano a gestire nel finale. Napier prova a regalare una speranza all'Olimpia, Brown la spegne e poi i meneghini sbagliano tre volte la tripla del -3. Vince 92-86 il Maccabi, già certo dei play-in e del settimo posto con uno score di 20-14. L'Eurolega di Milano si chiude con un ko e l'eliminazione, ma soprattutto con lo stesso score dell'anno scorso: 15 vittorie e 19 ko, nonostante un Mirotic in più. Wade Baldwin IV è il top-scorer con 18 punti, all'EA7 non basta Shields (12). IL

TABELLINO

MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 92-86

(27-23, 52-52, 77-70)

Maccabi Playtika Tel Aviv - Brown 10 (5/9, 0/2), Baldwin IV 18 (2/8, 2/4, 8/8 tl), Cohen 4 (2/2, 0/1), Nebo 14 (6/7 da 2, 2/2 tl), Colson 7 (2/3, 1/2), Cleveland 3 (1/2 da 2, 1/4 tl), Webb II 5 (0/2, 1/3, 2/2 tl), Menco 7 (2/2, 1/1), Sorkin 13 (5/8, 1/1), Rivero 5 (2/4 da 2, 1/1 tl), Thomasson 2 (1/2, 0/2), Blatt 4 (1/4 da 3, 1/1 tl). All. Kattash.

EA7 Emporio Armani Milano - Tonut 7 (2/2, 1/1), Melli 5 (1/3, 1/3), Napier 11 (4/4, 1/4), Shields 12 (3/4, 2/10), Mirotic 10 (1/2, 1/5, 5/6 tl), Lo 13 (1/1, 3/3, 2/2 tl), Poythress 11 (4/9 da 2, 3/4 tl), Bortolani 5 (0/2, 1/3, 2/2 tl), Ricci 5 (1/2, 1/4), Flaccadori (0/1 da 2), Hines, Voigtmann 7 (3/3, 0/4, 1/2 tl). All. Messina.