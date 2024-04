Eurolega: Bologna-Baskonia antipasto dei play-in. Banchi: "Vogliamo essere all'altezza"

LA VIGILIA EUROPEA

La Virtus recupera Cordinier in vista dell'ultimo match di regular season di Eurolega

Già certa di un posto ai play-in, ma reduce da una striscia negativa di sei sconfitte di fila in Eurolega, la Virtus Segafredo Bologna affronta il Baskonia Vitoria-Gasteiz nell'ultimo turno della regular season con tanta voglia di vincere, per interrompere la crisi e per centrare il miglior posizionamento possibile in vista della prossima fase. Rientra tra i giocatori convocabili Isaia Cordinier.

Alla vigilia della sfida col Baskonia ha parlato Luca Banchi: “C’è grande desiderio da parte di tutti di dimostrarci all’altezza di un appuntamento così importante. Per entrambe questa partita sarà l’antipasto del play-in. È il momento di curare ogni piccolo dettaglio e di controllare le emozioni. Baskonia gioca un basket ad alto ritmo, a Madrid ha giocato ad alto punteggio, con tanti possessi e hanno messo in mostra le loro capacità balistiche. È una squadra di taglia fisica e atletismo che, per caratteristiche, può giocare una difesa molto aggressiva. Sarà una gara dura e impegnativa, ma ci stiamo preparando nel miglior modo possibile”.

Il commento di Achille Polonara prima della gara: “Vogliamo chiudere al meglio questa regular season per dimostrare che meritiamo la post season. Baskonia ha talento e corre molto bene in contropiede: hanno vinto a Madrid e in altri campi difficili. Dobbiamo partire come sempre dalla difesa, che sarà la chiave per limitare i loro punti di forza”.