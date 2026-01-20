Logo SportMediaset

Eurolega: l'Olimpia crolla a Madrid, il Real vince 106-77

Milano è sotto di 18 punti già all'intervallo (54-36), i blancos la chiudono nel terzo quarto

20 Gen 2026 - 22:44
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

Brutto ko per l'Olimpia nella ventitreesima giornata della Regular Season di Eurolega: la formazione di Poeta perde 106-77 a Madrid contro il Real, che domina la partita sin dal primo quarto. All'intervallo, il tabellone dice 54-36 in favore dei padroni di casa, trascinati dai 17 punti di Lyles, poi gli spagnoli dilagano ulteriormente nel corso del secondo tempo. Milano scivola al dodicesimo posto con 11-12 di record.

Se contro la Stella Rossa la partita resta in dubbio fino alla fine e l'Olimpia ha perso solo di 8 punti, a Madrid contro il Real non c'è mai storia: il blancos dominano sin dall'inizio e vincono di 29 punti, un 107-66 che non lascia spazio a repliche. Anche perché dopo 10 minuti i punti di vantaggio dei blancos sono 7 (30-23) e all'intervallo lungo è addirittura +18 (54-36): gli spagnoli, che a fine partita chiudono con sei giocatori in doppia cifra (Lyles 17, Hezonja 13, Kramer 12, Feliz 10, Abalde e Tavares 10), approfittano dell'inizio del terzo quarto per scappare via in modo definitivo. A 10 minuti dalla sirena, il tabellone dice 78-55 in favore dei padroni di casa. L'ultimo periodo diventa allora solo un conto alla rovescia per la vittoria del Real e resta da capire solo il passivo, ma finisce con la dodicesima sconfitta in 23 partite dell'Olimpia, ora ancora più lontana dal decimo posto che vale l'accesso al play-in. Entra in zona playoff, invece, il Real, che è a 15-8 di record dopo la quinta vittoria consecutiva.

