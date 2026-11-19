La grande atletica internazionale torna protagonista a San Vittore Olona (Milano) con la 94ª edizione della Cinque Mulini, una delle corse campestri più prestigiose e longeve al mondo. L'appuntamento è per domenica 22 novembre, quando alcuni dei migliori specialisti del cross si sfideranno lungo lo storico tracciato che attraversa i mulini della Valle Olona. La manifestazione, organizzata dall'Unione Sportiva San Vittore Olona 1906, è stata presentata oggi a Palazzo Lombardia. "La 94esima edizione della Cinque Mulini - ha commentato il sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport e Giovani Federica Picchi, in videocollegamento - è un appuntamento di prestigio per la Lombardia e per il mondo dell'atletica. Un patrimonio di tradizione e valori sportivi, reso possibile dall'impegno dell'Unione Sportiva San Vittore Olona 1906. Attraverso i bandi dedicati ai grandi eventi sportivi, Regione Lombardia sostiene manifestazioni come questa, riconoscendone il valore per i territori. Correre alla Cinque Mulini significa ripercorrere la storia dell'Olona e dei suoi mulini, simboli dell'antica identità economica e sociale del Milanese. Grande emozione anche per la partecipazione di Yeman Crippa, un grande maratoneta italiano, campione europeo dei 10.000 metri: una storia di riscatto e determinazione che rende orgogliose l'Italia e la Lombardia".