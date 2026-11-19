Alissa Sciommeri, 16 anni, si è classificata sesta ai Campionati mondiali di danza sportiva, disputati iad Assen, nei Paesi Bassi. La ballerina aquilana ha raggiunto la finale nella categoria 'Solo', tornando a gareggiare sulla scena internazionale dopo il risultato ottenuto lo scorso anno a Blackpool, in Inghilterra. Sciommeri ha iniziato a ballare latinoamericano all'Aquila e oggi si allena a Roma diversi giorni alla settimana all'Oradeiacademy. La seguono Stefano Oradei, campione del mondo di exhibition show e volto di 'Ballando con le stelle', ed Eleonora Riccardi, seconda nel Professional Rising Star Latin al Blackpool Dance Festival del 2021 in coppia con Silvio Antonio Anselmi. Alle gare individuali la sedicenne ha affiancato di recente anche quelle di coppia. "Sono profondamente entusiasta di questo risultato raggiunto in una gara a livello mondiale che vede atleti da ogni parte del mondo - racconta Sciommeri - È il frutto del lavoro quotidiano con i miei maestri Stefano ed Eleonora, che ringrazierò sempre. Mi insegnano non solo a ballare, ma a credere in me stessa". Dopo la finale di Assen, la preparazione prosegue a Roma in vista delle prossime competizioni internazionali. Sciommeri continuerà ad allenarsi sia per le prove individuali sia per quelle di coppia.