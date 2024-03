Eurolega: il Real Madrid non sbaglia, Virtus Bologna battuta 89-74

BASKET

La ventinovesima giornata di Eurolega sorride alla capolista Real Madrid, che supera la Virtus Segafredo Bologna in trasferta con il risultato di 89-74 e consolida la propria leadership in classifica, mentre gli emiliani restano al settimo posto. Secondo ko consecutivo nella competizione per le Vu Nere, fin da subito costrette a inseguire nel punteggio e capaci di insidiare concretamente il vantaggio spagnolo soltanto nel finale.

LA PARTITA

La formazione ospite parte subito forte con Abalde e Yabusele, creando le condizioni per un immediato allungo che permette loro di chiudere avanti di otto punti il quarto iniziale. Gli spagnoli scappano subito fino al +13 nel parziale successivo, con la distanza che non riesce ad essere attenuata dalla Virtus nei minuti precedenti all'intervallo lungo (nonostante un riavvicinamento temporaneo nel punteggio) per il 31-44 di metà gara. Il secondo tempo non sembra poter cambiare l'inerzia della sfida, complice un terzo periodo di facile gestione per i madrileni (arrivati fino al +16 prima di subire il parziale ritorno dei padroni di casa fino al 52-61), seguito però dalla reazione delle Vu Nere nell’ultimo quarto. Gli uomini di coach Banchi si portano infatti fino al meno cinque, trascinati da un ottimo Mickey, prima di cedere con il punteggio finale di 74-89. Questo successo consolida il primo posto in classifica del Real Madrid, mentre la Virtus Bologna incassa il dodicesimo ko nella competizione (il secondo consecutivo) e rimane al settimo posto. Il top scorer della sfida risulta essere Yabusele con 15 punti.

IL TABELLINO

Virtus Segafredo Bologna-Real Madrid 74-89

(15-23, 31-44, 52-61, 74-89)

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 12 (5/8 da 2, 0/3 da 3, 2/2 tl), Lundberg 11 (4/7 da 2, 1/5 da 3), Belinelli 9 (2/5 da 2, 1/4 da 3, 2/2 tl), Pajola 4 (2/2 da 2), Dobric 5 (1/4 da 2, 1/1 da 3), Lomazs 0, Shengelia 10 (5/9 da 2, 0/3 da 3), Mickey 11 (3/5 da 2, 1/2 da 3, 2/3 tl), Polonara 0, Zizic 8 (4/5 da 2), Dunston 4 (2/3 da 2), Abass 0 (0/1 da 3). All. Banchi

Real Madrid: Abalde 7 (1/1 da 2, 1/3 da 3, 2/2 tl), Campazzo 10 (4/5 da 2, 0/4 da 3, 2/2 tl), Gonzalez n.e, Hezonja 10 (1/4 da 2, 2/5 da 3, 2/2 tl), Alocen 2 (1/2 da 2, 0/2 da 3), Deck 7 (2/2 da 2, 1/3 da 3), Poirier 14 (5/6 da 2, 4/4 tl), Tavares 6 (2/3 da 2, 2/2 tl), Llull 8 (1/2 da 2, 2/6 da 3), Yabusele 15 (3/4 da 2, 3/3 da 3), Ndiaye n.e, Musa 10 (1/4 da 2, 2/4 da 3, 2/2 tl). All.Mateo

