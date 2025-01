Eurolega: il Partizan ferma la corsa di Milano, l’Olimpia cade al Forum

Dato completamente un nuovo volto alla propria classifica grazie alle ultime tre vittorie contro Lyon-Villeurbanne, Maccabi Tel Aviv e Alba Berlino, l’EA7 Emporio Armani Milano ospita il Partizan Belgrado all’Unipol Forum. Messina è costretto a rinunciare a Nebo, Diop, Causeur e pure a Dimitrijevic, in una serata che può valere molto in ottica playoff a tredici giornate dal termine della regular season. L’avvio di gara è energico e l’attacco di Milano appare subito in ritmo: a scaldare il pubblico di casa è soprattutto Bolmaro, autore di una serie di canestri che danno grande fiducia all’Olimpia. Shields prova quindi a scavare un gap, ma la formazione di Obradovic riesce a restare a contatto grazie ai punti di Brown e Tyrique Jones: il primo quarto si chiude infatti sul 17-17, a dimostrazione di un grande equilibrio in campo. Il secondo periodo regala invece continui sorpassi e controsorpassi nel risultato: Mirotic si iscrive alla partita per l’EA7, mentre Carlik Jones fa felici i serbi. Bolmaro e Shields sono però incontenibili e per il Partizan inizia a pesare qualche palla persa di troppo: all’intervallo lungo le due squadre sono divise comunque da un solo possesso, 40-37 a favore di Milano. Il terzo quarto vede quindi salire in cattedra LeDay, mentre Brown continua a vivere una magica serata al tiro per gli ospiti: “equilibrio” resta la parola d’ordine fino a pochi secondi dalla chiusura del parziale, quando il Partizan allunga improvvisamente sul +6. La squadra di Belgrado si presenta così avanti 64-58 a dieci minuti dal termine della gara, vantaggio allargato poi sul +14 a metà del quarto conclusivo. L’Olimpia è spalle al muro e prova a tornare in partita con Mirotic, ma il Partizan non glielo permette e scappa via: 90-70 il risultato finale a favore dei serbi, che espugnano così il Forum. Si ferma quindi a tre la striscia di vittorie consecutive in Eurolega per Milano, che trema anche per una brutta caduta di Mannion a fine partita: da valutare le condizioni dell’italiano.