Pistoia, parla Della Rosa: “Rowan, quanti errori. E sul figlio Maverick…”

Intervistato da Il Tirreno (ed. Pistoia), Gianluca Della Rosa ha parlato del travagliato anno in corso nell’Estra Pistoia: "Ron Rowan c'ha messo tantissimo del suo. Dal suo arrivo ha fatto grandissimi errori. Sicuramente mi potevo aspettare di più dalla dirigenza italiana per dare una mano a chi questa squadra la vive da tanti anni, e non mi riferisco certo a Dario Baldassari e a Marco Sambugaro. Ma ad altre persone che in un'annata disastrosa non ci hanno per niente tutelati".