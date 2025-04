Nella sconfitta maturata a Belgrado col Maccabi Tel Aviv (93-90), la guardia del Bayern Monaco ha riscritto il libro dei record della competizione: nel terzo quarto della sfida coi gialloblu, l'americano ha messo a segno 8 triple e 26 punti, primati all-time per un singolo giocatore in Eurolega in soli 10'.