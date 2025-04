Anthony LAMB: (Ala DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Sono felice di tornare in campo. Credo che abbiamo lavorato duramente per arrivare pronti a questa partita e che dalle ultime sfide abbiamo imparato molto. Scafati è una squadra intelligente, che gioca con grande intensità e determinazione. Vogliamo assolutamente tornare alla vittoria e, per riuscirci, dovremo offrire una grande prestazione su entrambi i lati del campo».