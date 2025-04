Trapani, Galloway: "Dobbiamo fare un passo alla volta"

L'edizione di ieri del Giornale di Sicilia conteneva una lunga intervista a Langston Galloway (guardia Trapani Shark). Queste le parole del veterano, a pochi giorni dalla sfida di Tortona (domani, 20.30): "Dobbiamo fare un passo alla volta, il cammino è ancora lungo. Dobbiamo continuare a imparare da ogni gara, dalle vittorie e dalle sconfitte, continuando a lottare. Questa è la cosa migliore per noi come gruppo, per poi poter preparare i Playoff. Il pensiero è andare in campo e infiammare la Serie A, anche se all'inizio qualcuno era scettico: vedere dove siamo adesso ci deve portare a spingere ancora di più a voler essere la miglior squadra del campionato".