Eurolega, black out Milano: cade con il Monaco

Olimpia perde 72-63 contro i monegaschi, fermata da un parziale clamoroso da 20-1 nel terzo periodo. Non bastano i 22 punti di Shields

L’Olimpia Milano cede in casa e spreca un’ottima possibilità di salire in seconda posizione di Eurolega. I lombardi vengono sconfitti a sorpresa dal Monaco, che si impone 72-63 al Mediolanum Forum. Gli uomini di Messina pagano l’amnesia del terzo quarto, in cui subiscono un parziale di 20-1 quando conducevano di 11. Mike James dominante nei momenti decisivi (19 punti, 8 assist e 4 rimbalzi), i 22 punti di Shields non sono sufficienti. ipp

Occasione sprecata, con un passaggio a vuoto abbastanza preoccupante. Milano perde 72-63 in casa contro il Monaco e non approfitta della sconfitta del Real Madrid, che avrebbe permesso il sorpasso in seconda posizione. Sarà l’ultima partita a decidere se gli uomini di Messina chiuderanno terzi o quarti in Eurolega. Olimpia parte fortissimo dietro l’arco e infila le prime quattro triple, trovando immediatamente ritmo con Bentil e Delaney per allungare 16-9. L’azione milanese rallenta con il passare dei minuti e i monegaschi ne approfittano per rientrare, prima che il libero di Rodriguez chiuda il primo quarto sul 17-16. Nel periodo successivo gli uomini di coach Messina cercano un nuovo allungo con la tripla del Chacho e l’arresto e tiro di Shields, che valgono il +10. Mike James tiene in partita gli ospiti con i suoi 12 punti nel primo tempo, che si conclude con Armani avanti 37-31.

Olimpia sembra uscire con la giusta concentrazione dall’intervallo e va a +11 con la tripla di Datome e i due liberi di Delaney, poi il black out. I monegaschi mettono a segno un clamoroso parziale di 20-1, sulle ali dell’entusiasmo e delle giocate di Bacon e Lee, mentre i lombardi sembrano davvero uscire dal campo in fase realizzativa. Il canestro di Lee sulla sirena vale il 51-43 in chiusura di terzo quarto. Hines prova a ridare brillantezza a un attacco incolore, che fatica per tutta la serata nella circolazione di palla. La tripla del -6 di Shields (22 punti personali) a un paio di minuti dalla fine sembra dare una fiammella di speranza ad Armani, ma l’errore di Ricci e il jumper di James chiudono l’aspetto agonistico della partita, che si conclude 72-63 per il Monaco dopo la girandola di canestri finali. I monegaschi, spinti da James (19 punti con 8 assist e 4 rimbalzi), si qualificano alle final eight, a cui Milano era già iscritta.

