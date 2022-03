Basket, Eurolega: Milano doma il Bayern Monaco

BASKET

L'Olimpia vince 84-77 al Forum con un’ottima prestazione di Shields, che arriva a 22 punti, e il solito apporto difensivo di Melli

L’Olimpia c’è. Milano batte il Bayern Monaco nella sfida di Eurolega e continua la sua corsa nella parte alta della classifica della rassegna continentale. Gli uomini di Messina vincono 84-77, grazie alla solita prestazione corale e all’ottima vena realizzativa di Shavon Shields, che mette a referto 22 punti. Melli va in doppia doppia (11 punti e 13 rimbalzi con 6 assist), ai tedeschi non bastano i 26 punti di Lucic. Milano-Bayern Monaco: le foto del match di Eurolega



























L'Olimpia Milano non sbaglia e sconfigge il Bayern Monaco 84-77 in un’importante sfida di Eurolega. Al Mediolanum Forum, i tedeschi partono meglio e vanno subito avanti 12-5, ma tra le fila di Milano si accendono Chacho Rodriguez, Hines e Daniels per il sorpasso 15-14. Gli ospiti si rialzano e terminano il primo quarto avanti 19-15, dopo l’annullamento di un canestro di Hines appena dopo la sirena. Olimpia non trova la scossa, il Bayern allunga con Sisko e Lucic fino a salire a +10, mentre Shields prova a mettere in partita l’attacco di Milano e sale a 7 punti personali. Olimpia prende fiducia e si riavvicina appena prima dell’intervallo lungo, quando Melli infila 4 punti in pochi minuti e riduce il gap fino al 36-33 sulla sirena.

Messina carica i suoi e Milano esce dall’intervallo con un piglio diverso e sorpassa subito. Un indemoniato Hall guida l’attacco, mentre Chacho Rodriguez dispensa assist e dirige l’orchestra, in cui Datome sviolina una tripla pesantissima in apertura di periodo. Dall’altra parte solo Lucic sembra saper inventare in attacco, ma Olimpia va 56-50 sul canestro di Tarczewski sulla sirena del terzo quarto. Nell’ultimo periodo, la tripla del 62-56 di Datome sembra dare margine a Milano, ma il solito Lucic (26 punti a fine match) da dietro l’arco riporta a un punto sul 66-65. La partita si gioca punto a punto e nel finale è Shields a prendere in braccio Milano, siglando cinque punti in poco tempo per portare Milano a +9 a 1’ dalla fine e toccare quota 22 personali. Il rientro tentato dal Bayern si spegne sull’84-77 per Olimpia, che si gode un Melli preziosissimo (doppia doppia da 11 punti, 13 rimbalzi e 6 assist) e la solita prestazione corale. Coach Messina, stasera, può essere soddisfatto.