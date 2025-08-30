Logo SportMediaset
Eurobasket: riscatto Italia, battuta la Georgia 78-62

In evidenza Fontecchio e Niang. Bosnia prossima avversaria

30 Ago 2025 - 16:48
© Getty Images

© Getty Images

Riscatto dell'Italia che batte la Georgia per 78-62 nella seconda partita del gruppo C degli Europei di basket. In ragazzi di coach Pozzecco, dopo un inizio non brillante, allungano nel secondo tempo e incamerano i primi due punti in classifica. Decisivo il parziale di +11 nella seconda parte del terzo quarto e il +13 all'inizio del quarto. Segnali di ripresa da parte di Fontecchio; ancora una buona partita di Melli e del giovane Niang ma tutta la squadra ha giocato bene. Il prossimo impegno è in programma domani contro la Bosnia Erzegovina.

europei basket
italia
georgia

