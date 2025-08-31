Eurobasket, l'Italia vince ancora: 96-79 alla Bosnia, ottavi più vicini

Grazie a un Simone Fontecchio formato Nba, l'Italia vince 96-79 contro la Bosnia e ottiene il suo secondo successo nel girone di Eurobasket 2025. Un risultato fondamentale, perché avvicina gli Azzurri agli ottavi: saranno decisive le partite con Spagna e Cipro. La partita è in equilibrio per metà gara: la formazione di Pozzecco è avanti di un solo punto dopo 10 minuti (22-21) e solo a +4 (44-40) all'intervallo lungo del match di Limassol. La partita torna persino in equilibrio (54-54), poi il primo allungo importante dell'Italia, che piazza un 12-2 di parziale e si porta sul 66-58. Il terzo quarto si chiude sul 72-61 per gli Azzurri, che iniziano a prendere il largo.