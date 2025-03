Venezia, Ennis verso Gran Canaria: "Sarà bellissima"

Tra la vittoria di Scafati e la trasferta degli ottavi di finale di EuroCup contro Gran Canaria (mercoledì, ore 21), a parlare al sito ufficiale della Reyer Venezia è stato Tyler Ennis: "A Scafati è stata una partita dura: è un campo in cui è molto difficile vincere. Dopo la pausa tutte le squadre si fanno trovare pronte per finire forte la stagione. Ci aspettavamo che loro sarebbero scesi in campo con grande determinazione. Sapevamo cosa avremmo dovuto fare, ci siamo focalizzati sulle loro caratteristiche, ma l'unica cosa che contava era vincere. Il nostro obiettivo sono i playoff e dobbiamo vincere più gare possibili. Vogliamo migliorare, ma soprattutto fare risultati. Credo che una partita come quella di Scafati sia molto utile perché aumenta esperienza e fiducia. Quando si gioca una gara punto a punto, in trasferta, si imparano tante cose su chimica di squadra, gioco e sulle cose giuste da fare per vincere le partite. Ora ci aspetta una grande partita a Gran Canaria. Giochiamo ancora in trasferta contro un grande squadra, molto organizzata. Vogliamo scendere in campo per mostrare ciò che possiamo fare e ciò su cui abbiamo lavorato. Siamo consapevoli di poter competere e vincere contro ogni avversario, indipendentemente se in Italia o Europa. È una partita da "dentro o fuori" e credo che sarà bellissima. Dobbiamo entrare in campo con grande fiducia per portare a casa la vittoria".