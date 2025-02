22 punti (8/13 dal campo, 4/6 ai liberi) e 10 rimbalzi per il lungo del Trapani Shark (in prestito dall'Olimpia Milano): insieme a Jeremiah Hill (22 punti anche per la guardia in forza al Chalon), i camerunesi hanno confermato la 2° posizione nel gruppo C di qualificazione ad AfroBasket 2025. La sfida di oggi con la capolista Senegal (ore 15) mette in palio il 1° posto finale nel raggruppamento.