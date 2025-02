Camerun-Senegal 76-83: a Camara lo scontro al vertice con Eboua

La sfida per la vetta del Gruppo C di qualificazione ad AfroBasket 2025, con entrambe le selezioni già qualificate alla fase finale, ha visto il Senegal di Gora Camara - 7 punti e 7 rimbalzi per il centro di Rimini, in prestito dalla Virtus Bologna - mantenere l'imbattibilità. La 6° vittoria su 6 è arrivata in Marocco a scapito del Camerun, "tradito" anche dalla prova di Paul Eboua: 2 punti (1/3 dal campo), 4 rimbalzi, 3 assist e 4 palle perse per il lungo di Trapani (in prestito dall'Olimpia Milano).