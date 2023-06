Le nuove leve

Il lungo francese va alla corte di Gregg Popovich 26 anni dopo Tim Duncan, l'ultimo regalo di Jordan a Charlotte è Brandon Miller

© Getty Images Certezze e sorprese al Barclays Center di New York per il draft Nba 2023: come prevedibile la prima scelta assoluta è stata Victor Wembanyama ai San Antonio Spurs. 226 centimetri, movimenti da guardia, è potenzialmente qualcosa di mai visto prima. Scoot Henderson, per lunghissimo tempo designato a essere la seconda scelta, scala alla terza e va ai Portland Trail Blazers. Gli Hornets a sorpresa pescano Miller.

I gemelli Amen e Ausar Thompson, tra i più talentuosi di questo draft, andranno rispettivamente agli Houston Rockets e ai Detroit Pistons. La scelta di Wemby (questo il soprannome del nuovo giocatore degli Spurs) lo porta a essere solo il secondo europeo di sempre ad essere selezionato con la #1 dopo Andrea Bargnani nel 2006. Ha dichiarato: "Non so nemmeno trovare le parole per descrivere quello che provo, penso che sia la serata più bella della mia vita. Sognavo questo momento da tempo, è davvero qualcosa di incredibile. Gli ultimi cinque minuti, prima dell’inizio del draft, sono stati interminabili. Continuavo a guardare l’orologio." Già diventato iconico il video del suo arrivo a New York, in cui deve piegarsi per entrare nella metropolitana.

© instagram

Tornando alla seconda scelta Brandon Miller, giocatore di sicuro talento, molti hanno espresso perplessità: Henderson, passato da Charlotte, è reduce da due anni di G-League ed è un giocatore già fisicamente e tecnicamente pronto per dominare "al piano di sopra". Portland, storicamente sfortunatissima con le scelte, spera questa volta di aver fatto il colpo giusto. La scelta inaspettata è quella di Bilal Coulibaly da parte degli Indiana Pacers: compagno di squadra di Wembanyama ai Metropolitans 92, era dato fuori dalle prime 10 scelte, è invece andato alla 7°. Il giocatore è stato subito scambiato dalla franchigia di Indianapolis ai Washington Wizards in cambio dell'8° scelta Jarace Walker.