Dino Meneghin compie 75 anni: "Li vivo con assoluta serenità"

Dino Meneghin compie 75 anni: “Per natura non ho mai dato peso all'età, né quando avevo 20 anni né quando sono arrivato a 50. Vivo con assoluta serenità questi 75 anni, guardando con positività al futuro e senza rimpianti per il tempo che passa, che considero un dato di fatto. Ho avuto la fortuna di giocare per grandi società che hanno vinto molto, ovviamente Varese ma poi anche Milano, oltre alla Nazionale; la mia longevità ha aiutato ad essere più conosciuto di altri. Per me il basket era gioia: ho sempre adorato il gioco, non mi sono mai pesati i sacrifici del lavoro quotidiano. È la base del successo in qualsiasi attività: se ami e trovi gratificazioni in quello che fai, ti senti realizzato”.