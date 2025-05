Nell'intervista flash concessa a EuroLeague TV al termine della vittoria sull'Olympiacos, Alpha Diallo (ala Monaco) ha commentato così la vittoria della squadra di coach Spanoulis: "La partita non finisce per me fino al 40°. Abbiamo visto cosa è successo due anni fa. Per noi, non finisce fino alla sirena finale. Abbiamo bisogno di riposare per domenica, guardare i video. Essere sulla stessa lunghezza d'onda, concentrati come stasera e attuare il nostro piano".