Tennis, Sabalenka pronta per Pechino: "Ora fisicamente in salute e più forte"

La finale persa a New York e anche il trono del tennis mondiale. Aryna Sabalenka guarda però avanti con rinnovata fiducia, e in vista dell'Atp di Pechino ha sottolineato di sentirsi "carica" e "fisicamente in salute e più forte". "Nella parte centrale della stagione ho avuto difficoltà con diverse cose - ha confermato la bielorussa -. Ora mi sento più fresca e sono quasi dispiaciuta che siamo nella parte finale della stagione. Poter contare sul proprio corpo al meglio, ti rende di nuovo forte mentalmente. Negli ultimi anni, giocavo tantissime partite e arrivavo un po' affaticata in Cina. Quest'anno ho molta voglia di giocare". Sulla passione per moda e social Sabalenka ha detto "adoro quel mondo, ho sempre voluto sfilare in passerella. La gente ci giudica in base alle proprie sensazioni, pensa che uno non si alleni, quando è sui social. Ma spesso ci passiamo solo 30 minuti al giorno. Non vedo come possa distrarti. Se ti piace, se ti diverti, se vuoi condividere te stessa sui social, devi farlo". Con lo stesso spirito, ha preso sul serio anche la passerella: "Ho chiesto a molte miei amiche modelle, e mi sono esercitata. Il miglior consiglio è stato semplice: non guardare in faccia le persone e goditela".