Judo, l'Italia verso il Mondiale di Baku

Il judo italiano si prepara al Campionato del Mondo 2026, in programma a Baku, in Azerbaigian, dal 4 all'11 ottobre. La competizione individuale si svolgerà alla National Gymnastics Arena dal 4 al 10 ottobre, mentre l'11 ottobre sarà dedicato alla prova a squadre miste. Per l'Italia sarà il secondo appuntamento iridato dopo i Giochi Olimpici di Parigi e un ulteriore momento di verifica all'interno del nuovo ciclo che conduce ai Giochi di Los Angeles 2028.Il precedente più recente è quello dei Mondiali di Budapest e in quell'occasione l'Italia ha ottenuto il titolo mondiale con Alice Bellandi (Fiamme Gialle) nei -78 kg e Assunta Scutto (Fiamme Gialle) mentre Manuel Lombardo (Esercito) nei -73 kg e Kenny Komi Bedel (Fiamme Oro) nei -90 kg hanno sfiorato il podio. In gara 640 atleti provenienti da 96 nazioni diverse. Ecco i convocati azzurri: Assunta Scutto (Fiamme Gialle) -48 kg, Odette Giuffrida (Esercito) nei -52 kg, Veronica Toniolo (Esercito) e Giulia Carnà (Fiamme Oro) nei -57 kg, Carlotta Avanzato (Faimme Oro) nei -63 kg, Irene Pedrotti (Fiamme Azzurre) e Giorgia Stangherlin (Carabinieri) nei -70 kg, Asya Tavano (Fiamme Azzurre) ed Erica Simonetti (Esercito) nei +78 kg, Andrea Carlino (Esercito) nei -60 kg, Valerio Accogli (Carabinieri) e Matteo Piras (Esercito) nei -66 kg, Giovanni Esposito (Fiamme Azzurre) e Leonardo Valeriani (Fiamme Gialle) nei -73 kg, Antonio Esposito (Fiamme Azzurre) e Manuel Parlati (Fiamme Oro) nei -81 kg, Kenny Bedel (Fiamme Oro) nei -90 kg, Gennaro Pirelli (Fiamme Oro) nei -100 kg. Per il Mixed Teams Event si aggiungeranno alla squadra: Michela Terranova (Carabinieri) nei -57 kg e Kwadjo Anani (Fiamme Azzurre) nei +90 kg. "Andiamo in Azerbaigian con una squadra estremamente forte, competitiva e determinata, pronta a lottare ai massimi livelli del judo internazionale." - dichiara Raffaele Parlati - "Pur dovendo fare a meno di alcuni dei nostri big di punta come Alice Bellandi, Christian Parlati e Manuel Lombardo, il valore assoluto del nostro gruppo resta di altissimo profilo. Voglio ringraziare tutto lo staff tecnico, il settore medico e la Federazione per il supporto costante garantito a questi atleti lungo tutto il percorso di avvicinamento."