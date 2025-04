LBA Serie A: Milano anticipa contro Cremona, Trapani-Venezia scontro clou

Domani il resto delle gare. La capolista Virtus Segafredo Bologna affronta l'Estra Pistoia ultima e che ormai scende in campo per salvare l’orgoglio. A Trapani sarà uno scontro durissimo tra la Shark, altra prima della classe e imbattuta in casa dal 26 ottobre, e l'Umana Reyer Venezia, una delle squadre più in forma con 7 vittorie nelle ultime 8 di campionato. La Pallacanestro Trieste deve riscattare la pesante sconfitta di 32 punti di settimana scorsa, ma non sarà semplice contro la Dolomiti Energia Trentino. “Dopo la sfida contro Venezia siamo carichi e pronti per affrontare Trento - spiega Francesco Candussi. Sappiamo l'importanza di questa partita, ci giochiamo gran parte della nostra stagione. Mancano poche gare alla fine della regular season e siamo motivati per raggiungere i play-off che sarebbero un obiettivo importante per il club, per i tifosi. Questa settimana è andata bene, siamo carichi, motivati e saremo pronti alla palla due”.