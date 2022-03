Basket, grande rimonta per Brescia: 12° successo di fila in Serie A

SERIE A

La Germani non si ferma più in campionato ed espugna anche Pesaro, successi importanti per Venezia, Sassari e Napoli



La domenica della 24esima giornata di Serie A di basket regala un terzo posto sempre più rafforzato a Brescia (vittoria consecutiva numero 12) al termine di una pazzesca rimonta a Pesaro, superata 88-83 nonostante un massimo vantaggio di +16 nel terzo quarto. Tortona cade 69-61 a Venezia e perde la quarta posizione solitaria. Sassari sesto dopo il successo per 85-79 contro la Fortitudo Bologna e il contemporaneo ko di Brindisi a Napoli (79-69). ufficio-stampa

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO-GERMANI BRESCIA 83-88

Brescia completa una clamorosa rimonta a Pesaro, dopo essere andata sotto addirittura di 16 punti: si tratta del dodicesimo successo di fila in campionato, che permette alla Germani di consolidare in classifica la propria terza posizione, pressoché ormai assicurata in questa regular season. Dopo tanti errori e rimbalzi concessi, Magro chiama a raccolta i suoi: Moss e compagni si ricompattano, rimontano, sorpassano e vincono, meritatamente. Un’altra Germani da applausi, un’altra Brescia che ritocca il record e che continua a far sognare i propri tifosi. 19 punti per un ottimo Della Valle.

UMANA REYER VENEZIA-BERTRAM DERTHONA BASKET TORTONA 69-61

Venezia firma un’altra importante vittoria in chiave play off, prevalendo contro una diretta concorrente, la Bertram Tortona. Bella partita quella disputata dai lagunari, che ci hanno messo un quarto per trovare le giuste soluzioni offensive, ma alla fine conquistano un successo più che meritato. Nell’ultimo periodo i piemontesi si rifanno clamorosamente sotto, dopo aver sfiorato i 20 punti di svantaggio. Tuttavia non bastano i 22 di Macura (top scorer) per completare la rimontare contro l’Umana Reyer, che viene trascinata dai 16 di Brooks.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-FORTITUDO KIGILI BOLOGNA 85-79

Sassari trova la sintesi tra difesa e attacco e doma la Fortitudo Bologna, priva di Bendzig e Fantinelli non ancora recuperati, per due punti in classifica di importanza capitale che chiudono il discorso salvezza e fanno volare la formazione di Bucchi in sesta posizione. Il Banco di Sardegna gioisce perché Bilan (16 punti) si sblocca, grazie all’intesa con Gentile, meglio di Robinson (12) nel servirlo. Per la squadra emiliana non bastano degli scatenati Charalampopoulos e Frazier (15 a testa).

GEVI NAPOLI BASKET-HAPPY CASA BRINDISI 79-69

Primo successo per Buscaglia alla guida di Napoli. Gli azzurri non erano mai riusciti in questo campionato a tenere una squadra sotto i 70 punti: la Gevi raggiunge oggi questo obiettivo con una grande prova difensiva, soprattutto nei piccoli dettagli, nonché con uno spirito battagliero rispetto alle prove incolori delle scorse settimane. Il miglior realizzatore per la squadra partenopea è Jordan Parks, autore di 22 punti, seguito dai 20 di Rich. Interrotta la striscia negativa dopo cinque sconfitte consecutive.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE 75-74

In un finale di match a dir poco al cardiopalmo, Trento chiude la propria serie negativa di 14 sconfitte di fila in gare ufficiali. Prosegue il periodo nero di Trieste, che incappa nel sesto ko consecutivo in campionato. A 19’’ dal termine Flaccadori (23 punti per lui) infila dalla lunetta l’1/2 del +1. Lever si trova tra le mani un pallone impossibile dai 6.75 e lo manda su ferro e tabellone. La Dolimiti Energia torna a vincere dopo due mesi e raggiunge proprio l’Allianz in classifica.

VANOLI BASKET CRENA-NUTRIBULLET TREVISO BASKET 74-67

Cremona torna a muovere la classifica superando al PalaRadi Treviso, arrivata in Lombardia senza l’ex Sims. Si tratta di un successo che consente alla Vanoli di mantenere ancora accesa la speranza di salvezza. Negli ultimi dieci minuti di gioco le due squadre lottano punto su punto per provare a prevalere. A pochi secondi dalla fine si ritrovano sul 67 pari, ma con un guizzo i padroni di casa riescono a piazzare la zampata decisiva, portando a casa la vittoria. Bene McNeace (17 punti).