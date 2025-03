Tortona, De Raffaele: "Gorham? Sta dando quello per cui è arrivato"

Con la rimonta in casa della capolista Trento (85-89), la Bertram Yachts Tortona ha consolidato l'8° posizione in classifica, al netto del risultato di Venezia a Scafati. Coach Walter De Raffaele ha commentato così la prova dei suoi: "Complimenti ai giocatori perché abbiamo perso durante la partita sia Kamagate che Vital. Sicuramente gli altri hanno messo in campo il desiderio di sacrificarsi, di girare la situazione. Credo che abbiamo anche approfittato della giusta euforia di Trento per la vittoria in Coppa Italia, ma questo non toglie i meriti alla mia squadra che ha giocato e vinto sul campo della capolista una partita di grande spessore. Gorham? Rientrato dall'infortunio ora sta dando quello per cui è arrivato. Un giocatore che sa fare tante cose. Sono felice per lui, come il resto della squadra se lo merita. Come tutti i miei giocatori".