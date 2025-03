Pistoia, per salvarti c'è David: "Speriamo di firmare un paio di giocatori"

E per il prosieguo del progetto nel lungo periodo? "Stiamo parlando con nuovi investitori e gli sponsor per capire dove possiamo arrivare. Non possiamo continuare a guardare indietro ma dobbiamo guardare avanti per ciò che dobbiamo fare per la squadra e per correggere gli errori commessi. Il mio obiettivo è quello di far sì che Pistoia finisca la stagione e il prossimo anno vedremo a che punto siamo e prenderemo nuove decisioni in merito. Se resterò in caso di retrocessione? Sì, sì assolutamente. A questo proposito, riguarderemo tutte le posizioni di chi lavora all’interno del Pistoia Basket. Non parlo solo di Saracca (Direttore Generale) ma in generale di chiunque sia nella società. CdA? Potrebbero esserci alcuni piccoli cambiamenti ma di minore importanza".